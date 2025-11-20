صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ، عوام کی مشکلات میں اضافہ

  • فیصل آباد
پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ، عوام کی مشکلات میں اضافہ

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )حکومت پاکستان کی جانب سے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے ۔ عوام نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پٹرول کی قیمت بڑھنے سے ٹرانسپورٹ سے لے کر اشیائے خورد و نوش تک ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے ، جس سے چھوٹے تاجروں اور کمزور طبقات پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔شہریوں نے مطالبہ کیا کہ۔۔۔

حکومت عوام کو مہنگائی کی لہر سے محفوظ رکھنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرے۔ اور پٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں کمی کر کے عوام کو ریلیف فراہم کرے تاکہ غریب اور متوسط طبقے کی مشکلات کم ہو سکیں۔

 

