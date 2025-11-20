پیرا فورس کے انچارج کی تجاوزات سے بچنے کی ہدایت
سمندری (نمائندہ دنیا )پیرا فورس تحصیل انچارج رانا ہارون نے سمندری کے بازاروں کا دورہ کیا اور دکانداروں کو متنبہ کیا کہ وہ تجاوزات سے اجتناب کریں۔ انہوں نے کہا کہ تجاوزات سے گزرگاہیں بند ہوتی ہیں اور شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔رانا ہارون نے مزید کہا کہ۔۔۔
تجاوزات ایک جرم ہے اور اس کے مرتکب شخص کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں بھاری جرمانے ، ایف آئی آر درج اور گرفتاریاں شامل ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے تجاوزات ہرگز نہ کی جائیں۔