اقدام قتل کے ملزم کی حوالات سے ویڈیو کال وائرل، پولیس اہلکار معطل

  • فیصل آباد
اقدام قتل کے ملزم کی حوالات سے ویڈیو کال وائرل، پولیس اہلکار معطل

پینسرہ (نمائندہ دنیا )تھانہ ساندل بار میں زیر حراست اقدام قتل کے ملزم سفیان کی حوالات سے اپنی ساتھی کو ویڈیو کال کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔واقعے کے بعد سی پی او صاحبزادہ بلال عمر نے فوری نوٹس لیتے ہوئے تھانہ محرر فرخ صدیق اور سنتری کو معطل کر دیا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس پر بھی سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے اور اعلیٰ حکام نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے ۔

