جھنگ: افسروں کو ٹاسک پر سختی سے عملدرآ مد کا حکم
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر ضلع میں جاری حکومتی اقدامات اور پالیسیوں پر بھرپور عملدرآمد کو یقینی بنانے کے لیے ضلعی افسران کو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔۔
اس سلسلے میں انہوں نے محکمانہ سروسز اور کارکردگی کا جائزہ لینے کیلئے ضلعی محکموں کے افسروں سے میٹنگ کی۔ تمام افسروں کو سونپے گئے ٹاسک پر سختی سے عملی اقدامات کرنے کی ہدایات دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی، خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم، ترقیاتی سکیموں پر پیشرفت اور انسداد سموگ و ڈینگی مہم پر عملدرآمد کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ لی ۔اور حکومتی پالیسی کے تحت ٹھوس اقدامات کرنے کی ہدایات دی ہیں۔