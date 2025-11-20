خدام فکراسلاف چنیوٹ کا16واں سالانہ درس قرآن آ ج ہو گا
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر) خدام فکراسلاف کے سیکرٹری جنرل مولانا حافظ محمد عمیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ خدام فکراسلاف چنیوٹ کا16واں سالانہ عظیم الشان درس قرآن وحدیث جامع مسجد فاروقیہ محلہ منڈی شیخاں میں آج مورخہ20نومبر 2025بروز جمعرات بعدنمازعشاء منعقد ہورہا ہے ۔
