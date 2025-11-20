کال سنتے ہوئے جانے والے شہری سے موبائل فون چھین لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کال سنتے ہوئے جانے والے شہری سے موبائل فون جھپٹ لیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے الائیڈ ہسپتال کے قریب ریاض نامی شہری موبائل فون پر کال سنتے ہوئے جا رہا تھا کہ اس دوران موٹر سائیکل سوار ملزمان نے جھپٹا مار کر اس سے موبائل فون چھین لیا اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ کا اندراج کرتے ہوئے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔
