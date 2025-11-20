صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایکسپریس وے پر بھتہ وصول کرنے والے 2افراد کو گرفتار کر لیا گیا

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ایکسپریس وے پر بھتہ وصول کرنے والے دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ جھمرہ کے علاقے چک نمبر 188 رب کے قریب ایکسپریس وے پر دو افراد کی جانب سے مبینہ طور پر گاڑیوں کو روک کر ان سے بھتہ وصول کیا جا رہا تھا۔ جس پر پولیس نے دونوں افراد کو گرفتار کرکے ان کیخلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

