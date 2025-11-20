صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر ملزم نقدی موبائل فون اور دیگر سامان لے گئے

  • فیصل آباد
گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر ملزم نقدی موبائل فون اور دیگر سامان لے گئے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر ملزمان نقدی، موبائل فون اور دیگر سامان لے اڑے ۔تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے محمود آباد میں فہد علی نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔

اس کے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا رہ گیا اور خود وہ کمرے میں جا کر سو گیا۔ اس دوران نامعلوم ملزمان اس کے گھر میں داخل ہوئے اور الماری سے نقدی، موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان چوری کر کے لے گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن