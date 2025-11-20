گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر ملزم نقدی موبائل فون اور دیگر سامان لے گئے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر ملزمان نقدی، موبائل فون اور دیگر سامان لے اڑے ۔تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے محمود آباد میں فہد علی نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔
اس کے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا رہ گیا اور خود وہ کمرے میں جا کر سو گیا۔ اس دوران نامعلوم ملزمان اس کے گھر میں داخل ہوئے اور الماری سے نقدی، موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان چوری کر کے لے گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔