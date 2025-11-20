جوا کروانے والا ملزم گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)غیر ملکی ٹی وی چینل کی مدد سے جواء کروانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے غیر ملکی ٹی وی چینل پر جوا کروانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جس کے قبضے سے نقدی، موبائل، ایل سی ڈی اور دیگر سامان برآمد کرتے ہوئے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے ۔
