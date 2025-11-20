بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر ملزم کو حوالات میں بند کر دیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر ملزم کو حوالات پہنچا دیا گیا۔تھانہ نشاط آباد کے علاقے میراں والا بنگلہ کے قریب پولیس نے ناکہ بندی کے دوران ملزم کو روک کر چیک کیا۔ جس کی تلاشی کے دوران بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جس کیخلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ۔
