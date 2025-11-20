کالعدم جماعت کے 21 کار کنوں کیخلاف دہشتگردی کا مقدمہ
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)اشتعال انگیزی کی مبینہ منصوبہ بندی میں ملوث کالعدم جماعت کے 21 ارکان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔
تھانہ رضا آباد پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کراتے ہوئے مؤقف اختیار کیا گیا کہ کالعدم جماعت کے کارکنان نے مبینہ طور پر ایک خفیہ میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں ریاست اور حکومت کے خلاف شہریوں کو اکسانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ پولیس کے مطابق میٹنگ میں اشتعال انگیز گفتگو اور امن و امان کی صورتحال کو بگاڑنے کی سازش بھی کی گئی۔پولیس نے معاملے کو سنگین نوعیت قرار دیتے ہوئے کالعدم جماعت کے 21 کارکنان کے خلاف دہشت گردی کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔