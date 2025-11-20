صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالعدم جماعت کے 21 کار کنوں کیخلاف دہشتگردی کا مقدمہ

  • فیصل آباد
کالعدم جماعت کے 21 کار کنوں کیخلاف دہشتگردی کا مقدمہ

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)اشتعال انگیزی کی مبینہ منصوبہ بندی میں ملوث کالعدم جماعت کے 21 ارکان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔

تھانہ رضا آباد پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کراتے ہوئے مؤقف اختیار کیا گیا کہ کالعدم جماعت کے کارکنان نے مبینہ طور پر ایک خفیہ میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں ریاست اور حکومت کے خلاف شہریوں کو اکسانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ پولیس کے مطابق میٹنگ میں اشتعال انگیز گفتگو اور امن و امان کی صورتحال کو بگاڑنے کی سازش بھی کی گئی۔پولیس نے معاملے کو سنگین نوعیت قرار دیتے ہوئے کالعدم جماعت کے 21 کارکنان کے خلاف دہشت گردی کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن