کرائم میٹنگ، امن و امان اور منشیات کیخلاف کارروائیوں کا جائزہ
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداﷲ احمد کی زیر صدارت کرائم میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسروں نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران ضلع میں امن و امان کی صورتحال اور جرائم کی شرح کا جائزہ لیا گیا۔
سنگین مقدمات میں پیش رفت اور زیر تفتیش کیسز کی کارکردگی بھی چیک کی گئی۔ڈی پی او نے تفتیشی افسروں کو ہدایت کی کہ زیر تفتیش مقدمات کو میرٹ کی بنیاد پر بروقت یکسو کیا جائے ۔ کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ اور جدید سہولیات کے استعمال کے حوالے سے جاری اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔میٹنگ کے موقع پر ڈی پی او عبداﷲ احمد نے کہا کہ شہریوں کی حفاظت ہر صورت یقینی بنائی جائے مجرموں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے ، اور منشیات فروشوں کی سپلائی چین کو ختم کرنے کے لیے انٹیلی جنس بیسڈ کارروائیاں تیز کی جائیں۔