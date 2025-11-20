ٹو بہ :دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں شہریوں کیلئے خطرہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )ضلع بھر کی شاہراہوں پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی بھرمار اور محکمہ ماحولیات کے عملے کی چشم پوشی کے باعث ماحولیاتی آلودگی اور سموگ میں اضافہ ہو رہا ہے ، جس سے شہری مختلف مہلک امراض جیسے دمہ، الرجی اور سانس کے دیگر مسائل میں مبتلا ہو رہے ہیں۔
ذرائع کے مطابق، محکمہ ماحولیات کے اہلکار اپنی ذمہ داریوں میں غفلت برت رہے ہیں جس کے نتیجے میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں بلا روک ٹوک چل رہی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ملک بھر میں جاری فوگ اور سموگ کی لہر کے پیش نظر حکومت نے ایسے گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کے ہدایات جاری کی ہیں، تاہم متعلقہ ادارے اس معاملے میں مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن سکوارڈ تشکیل دیا جائے اور فرائض سے غافل اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ شہریوں کی صحت اور ماحول کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے ۔