فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، جعلی،ملاوٹی مصنوعات برآمد، جرمانے
بھوانہ (نمائندہ دنیا ) فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹ و جعلساز مافیا کے خلاف بھرپور کارروائیاں زور و شور سے جاری ہیں۔ نواحی علاقوں میں لائسنس کی عدم موجودگی اور قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر ایک فوڈ پوائنٹ کو سیل کر دیا گیا۔
متعدد کریانہ سٹورز سے 36 کلو سے زائد جعلی پتی برآمد کر کے تلف کی گئی اور دوران معائنہ 1 کلو سے زائد ایکسپائرڈ مصنوعات اور 20لٹر ملاوٹی کیچپ بھی ضبط کر کے تلف کر دی گئی۔ کارروائیاں معروف کمپنی کے نمائندوں کی موجودگی پر عمل میں لائی گئیں۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے بتایا کہ قوانین کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر ایک لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔