سابقہ رنجش ، نوجوان پر تشدد، سر اور مونچھیں مونڈ ڈالیں
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) سابقہ رنجش پر ملزمان نے شہری کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے اس کے سر اور مونچھوں کے بال کاٹ دیئے ۔تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے منیانوالہ میں صباء نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔
ملز موں نے اس کے بیٹے کو قابو کر کے ڈنڈوں اور سوٹوں سے شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ تشدد کے بعد ملز موں نے اس کے سر اور مونچھوں کے بال کاٹ دیئے اور دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کر دی۔