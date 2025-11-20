صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی جی ایف ڈی اے کی سروسز معیاری بنانے کی ہدایت

  • فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری نے ہدایت کی ہے کہ ادارے کی سروسز کو مزید مستعد بنایا جائے اور ان لائن سروسز کی فراہمی کے لیے جدید اصلاحات پر بھرپور عمل درامد کیا جائے ۔

 یہ ہدایت انہوں نے محکمانہ سروسز کے حوالے سے جدید اصلاحات پر عمل درامد کے جائزے کے دوران دی۔اجلاس میں چیف ا نجینئر ایف ڈی اے مہر ایوب، ڈائریکٹر آئی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسما محسن، ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی عبداللہ نور اور دیگر افسر بھی موجود تھے ۔ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ عوامی ریلیف کے لیے سروسز ڈلیوری کو عالمی معیار کے مطابق بنانا اولین مشن ہے اور اس میں کوئی فنی یا انتظامی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے ۔ انہوں نے ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن کے بقایا کام کو تیز رفتاری سے مکمل کرنے کی ہدایت دی تاکہ خودکار نظام کے تحت دفتری امور میں اعلیٰ نظم و نسق یقینی بنایا جا سکے ۔انہوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رئیل ٹائم میں جائیدادوں کے اونرشپ کلیئرنس سرٹیفکیٹس، ٹاؤن پلاننگ رپورٹس اور قبضہ سلپ کے اجرا سے سروسز کے معیار میں اضافہ اور دفتری کام میں تیزی آئی ہے ۔ 

