ایل پی جی کے غیر قانونی ری فلنگ پوائنٹس دوبارہ سرگرم

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)محکمہ سول ڈیفنس کی مبینہ غفلت اور ملی بھگت کے باعث شہر بھر میں ایل پی جی کے غیر قانونی ری فلنگ پوائنٹس ایک بار پھر سرگرم ہو گئے ہیں۔ سیل شدہ یونٹس کے مالکان سرِ عام تالے توڑ کر کاروبار بحال کر چکے ہیں جبکہ ضلعی انتظامیہ اور سول ڈیفنس کی کارروائیاں محض کاغذی ثابت ہو رہی ہیں۔

فیصل آباد میں ایل پی جی کی خطرناک اور غیر قانونی ری فلنگ کا دھندہ تیزی سے پھیل رہا ہے ۔ جی ٹی ایس اڈے کے اطراف سمیت مختلف علاقوں میں وہ یونٹس جو سول ڈیفنس کی جانب سے بظاہر سیل دکھائے جاتے ہیں، رات گئے یا خفیہ انداز میں کھول کر سلنڈروں میں بغیر حفاظتی اقدامات کے گیس بھری جاتی ہے ۔شہریوں نے شکایت کی ہے کہ ان پوائنٹس پر نہ حفاظتی معیار ہے ، نہ فائر سیفٹی آلات، اور نہ ہی تربیت یافتہ عملہ موجود ہوتا ہے ۔ رہائشیوں کے مطابق یہ ری فلنگ پوائنٹس گنجان آباد علاقوں اور مصروف شاہرات پر قائم ہیں جہاں کسی بھی وقت بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے ، مکینوں کا کہنا ہے کہ سول ڈیفنس نے گزشتہ مہینوں میں کچھ کارروائیاں ضرور کیں مگر سیل شدہ یونٹس کی مستقل نگرانی نہیں کی گئی۔ اسی کمزوری اور مبینہ ملی بھگت کے باعث مالکان دوبارہ کاروبار شروع کر لیتے ہیں ۔شہریوں نے سول ڈیفنس اور متعلقہ محکموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری اور مستقل بنیادوں پر سخت کارروائی کریں ۔

 

