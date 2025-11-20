حفاظتی انتظامات نہ کرنے پر فیسکو کو 1 کروڑ جرمانہ
ملازمین کی دورانِ ڈیوٹی حفاظت کے دعوے نیپرا کی تحقیقاتی رپورٹ کے بعد ناکام ثابت ،پاور سیفٹی کوڈ 2021 کے تحت آٹھ ہلاکت خیز حادثات رپورٹ ہوئے
فیصل آباد (بلال احمد سے )فیسکو کے ملازمین کی دورانِ ڈیوٹی حفاظت کے دعوے نیپرا کی تحقیقاتی رپورٹ کے بعد ناکام ثابت ہوگئے ۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) نے مالی سال 2023-24 کے دوران پیش آنے والے دو ہلاکت خیز حادثات کا ذمہ دار فیسکو کو قرار دیتے ہوئے کمپنی پر 1 کروڑ روپے جرمانہ عائد کر دیا ہے ۔فیسکو کی حدود میں پاور سیفٹی کوڈ 2021 کے تحت آٹھ ہلاکت خیز حادثات رپورٹ ہوئے جن میں سے دو واقعات ایسے تھے جن میں کمپنی کی غفلت، ناقص نگرانی اور حفاظتی اصولوں پر عمل نہ ہونے کے شواہد واضح طور پر سامنے آئے ۔
دونوں حادثات میں اے ایل ایم جمیل احمد اور اے ایل ایم جعفر حسین جاں بحق ہوئے ۔تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ جعفر حسین کو بغیر اجازت نامہ، نامکمل حفاظتی سامان اور بنیادی آلات کے بغیر رات کی شفٹ میں اونچی سائٹ پر بھیج دیا گیا جہاں وہ توازن کھو کر گرنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہوا۔ ٹیم کے پاس سیڑھی یا بکٹ والی گاڑی جیسی بنیادی سہولیات بھی موجود نہیں تھیں جبکہ انچارج افسر نے موقع پر کوئی موثر نگرانی نہیں کی۔دوسرے حادثے میں جمیل احمد میٹر دوبارہ جوڑتے ہوئے بجلی کی زد میں آ کر جاں بحق ہوا۔ نہ لائن ڈی انر جائز کی گئی، نہ وولٹیج ٹیسٹر کا استعمال ہوا اور نہ ہی مناسب حفاظتی سامان فراہم کیا گیا۔
رپورٹ کے مطابق وہ اس کام کا مجاز ٹیکنیکل اہلکار بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اسے حساس نوعیت کی ذمہ داری سونپی گئی۔نیپرا نے قرار دیا کہ اگر فیسکو انتظامیہ اجازت نامہ، حفاظتی سامان، مناسب تربیت اور نگرانی کو بروقت یقینی بناتی تو دونوں ہلاکتیں مکمل طور پر قابلِ تدارک تھیں۔اتھارٹی نے فیسکو کے تمام دفاعی مؤقف کو مسترد کرتے ہوئے 15 روز میں جرمانہ جمع کرانے اور مارچ 2025 میں نشاندہی شدہ حفاظتی کمزوریوں کو فوری طور پر دور کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے ، بصورتِ دیگر مزید قانونی کارروائی کا عندیہ بھی دے دیا گیا ہے ۔