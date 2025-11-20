میونسپل کارپوریشن میں اختیارات کا غلط استعمال بلیک لسٹ ٹھیکیدار بحال کرانے کی مبینہ کوشش بے نقاب
ایم او آئی نے چیف آفیسر کو اعتماد میں لیے بغیر ہی متعلقہ فائل کمشنر دفتر بھجوا دی،معاملہ ایڈیشنل کمشنر کے سامنے آنے پر بے نقاب ،ٹھیکیداروں کے بل پاس کرانے کیلئے مبینہ طور پر نذرابے لئے جانے کا انکشاف
فیصل آباد (ذوالقرنین طاہر سے )میونسپل کارپوریشن فیصل آباد میں میونسپل آفیسر انفراسٹرکچر (ایم او آئی) کی جانب سے بلیک لسٹ ٹھیکیدار کو مبینہ نذرانہ لے کر بحال کرانے کی کوشش سامنے آگئی۔ ایم او آئی نے چیف آفیسر کو اعتماد میں لیے بغیر ہی متعلقہ فائل کمشنر دفتر بھجوا دی، تاہم معاملہ ایڈیشنل کمشنر کے سامنے آنے پر بے نقاب ہوگیا۔ میونسپل کارپوریشن میں ٹھیکیداروں کے بل پاس کرانے کیلئے مبینہ طور پر ایک مخصوص رقم وصول کی جاتی ہے ،گزشتہ روز میونسپل آفیسر انفراسٹرکچر کاشف بٹ نے اختیارات سے تجاوز کرتے ایک ایسے ٹھیکیدار کی بحالی کی کوشش کی جو مختلف وجوہات کی بنا پر بلیک لسٹ تھا اور اس کے بل بھی روک لیے گئے تھے ۔
ایم او آئی نے کلرک کے ذریعے بحالی کی فائل تیار کروائی اور چیف آفیسر کی رپورٹ لگائے بغیر کمشنر دفتر بھجوا دی۔فائل جب ایڈیشنل کمشنر عامر رضا کے پاس پہنچی تو انہوں نے چیف آفیسر کی رپورٹ طلب کی، مگر کلرک رپورٹ پیش نہ کرسکا۔ فائل میں بھی کوئی متعلقہ نوٹ موجود نہیں تھا جس پر ایڈیشنل کمشنر نے فائل کمشنر کے سامنے رکھنے سے انکار کردیا اور ہدایت کی کہ فائل قواعد کے مطابق مکمل کرکے دوبارہ بھجوائی جائے ۔دوسری جانب چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن مرتضیٰ ملک نے بتایا کہ میرے علم میں ایسا کوئی کیس نہیں تھا۔ ایم او آئی نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے فائل براہ راست کمشنر دفتر بھجوائی۔رپورٹ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن و ڈویژنل کمشنر کو بھجوائی جائے گی۔