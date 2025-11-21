صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ:ریپ کیس میں ملزم کو عمر قید اور جرمانے کی سزا

  • فیصل آباد
ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے جرم ثابت ہونے فیصلہ سنا دیا

گوجرہ (نمائندہ دنیا)ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گوجرہ عباس رسول وڑائچ نے ریپ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے ملزم عین الحق کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید اور 50 ہزار روپے جرمانہ، 5 لاکھ روپے معاوضہ اور عدم ادائیگی کی صورت میں چھ ماہ قید کی سزا سنائی۔استغاثہ کے مطابق عین الحق نے چک نمبر 343 جب بھٹہ نواب کے رہائشی اپنے ہمسایہ جعفر کی آٹھ سالہ بیٹی وانیہ جعفر کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ تھانہ نواب لاہور نے ملزم کو گرفتار کر کے چالان ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گوجرہ کی عدالت میں پیش کیا۔عدالت نے جرم ثابت ہونے پر مجرم کو ڈسٹرکٹ جیل ٹوبہ ٹیک سنگھ بھیج دیا۔ مدعی مقدمہ کی طرف سے پراسیکیوٹر ADBP محمد طاہر عزیر عدالت میں پیش ہوئے ۔

 

