سب انسپکٹر عطا اﷲ کے والد انتقال کر گئے

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلعی پولیس کے ترجمان سب انسپکٹر عطاء اﷲ کے والد گذشتہ روز وفات پا گئے۔ انہیں آبائی گاؤں چک نمبر 91 ج ب کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں پولیس افسران، ملازمین اور علاقہ بھر سے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔

