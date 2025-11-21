سب انسپکٹر عطا اﷲ کے والد انتقال کر گئے
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلعی پولیس کے ترجمان سب انسپکٹر عطاء اﷲ کے والد گذشتہ روز وفات پا گئے۔ انہیں آبائی گاؤں چک نمبر 91 ج ب کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں پولیس افسران، ملازمین اور علاقہ بھر سے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
