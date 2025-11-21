اینٹی کرپشن کی کارروائی، اے ایس آئی رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )اینٹی کرپشن نے رشوت ستانی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تھانہ چٹیانہ کی چوکی جاکھٹرا کے انچارج اے ایس آئی نثار وڑائچ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔
کارروائی سول جج مدثر کی زیر نگرانی سرکل آفیسر اینٹی کرپشن حافظ سعید فاروق کی قیادت میں کی گئی۔ذرائع کے مطابق شورکوٹ کے رہائشی مدعی عارف کی درخواست پر ٹیم نے چھاپہ مار کارروائی کی۔ اے ایس آئی نثار وڑائچ مدعی سے 10 ہزار روپے رشوت وصول کر رہا تھا کہ اسی دوران حکام نے اسے موقع پر پکڑ لیا۔