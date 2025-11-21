لیبر ویلفیئر کی کارروائیاں: مزدوروں کے حقوق کے تحفظ میں پیش رفت
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )محکمہ لیبر ویلفیئر کی جانب سے مزدوروں کے حقوق کے تحفظ اور کم از کم اجرت کے نفاذ کے لیے اقدامات جاری ہیں۔
اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر چوہدری محمد شہباز نے ایک ماہ کے دوران سات ماہ سے زیر التوا فائنڈنگ کیسز نمٹاتے ہوئے نمایاں کارکردگی دکھائی۔مارچ 2025 میں دائر ہونے والے 4 کیسز کے فیصلے 15 نومبر تک مکمل کر لیے گئے ، جن میں 21,87,131 روپے کی کل رقم شامل تھی۔ چودھری محمد شہباز نے کہا کہ تمام لیبر کیسز کو میرٹ پر اور بروقت نمٹانا اولین ترجیح ہے اور فیلڈ میں نگرانی مزید سخت کی جا رہی ہے ۔