صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:سابق امیر جماعت اہلسنت مفتی شہباز حسین چشتی آج جمعہ کا خطبہ دینگے

  • فیصل آباد
جڑانوالہ:سابق امیر جماعت اہلسنت مفتی شہباز حسین چشتی آج جمعہ کا خطبہ دینگے

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)سابق امیر جماعت اہلسنت مفتی شہباز حسین چشتی خطبہ جمعۃ المبارک میں بارگاہ مصطفے ٰ ﷺ کے آداب کے موضوع پر جامع مسجد صابری، واٹر ورکس روڈ میں خطاب کریں گے ۔ یاد رہے کہ خطبہ ٹھیک 1 بجے شروع ہو گا۔۔۔

سابق امیر جماعت اہلسنت مفتی شہباز حسین چشتی خطبہ جمعۃ المبارک میں بارگاہ مصطفے ٰ ﷺ کے آداب کے موضوع پر جامع مسجد صابری، واٹر ورکس روڈ میں خطاب کریں گے ۔ یاد رہے کہ خطبہ ٹھیک 1 بجے شروع ہو گا، اور اہل اسلام سے بھرپور شرکت کی اپیل کی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ایک ہزار اینٹ کی قیمت 22 ہزار تک پہنچ گئ تعمیراتی صنعت شدید متاثر ہزاروں مزدور بیروزگار

فیکٹریوں کا زہریلا دھواں بیماریاں پھیلانے لگا : عوام کو سانس لینے میں دشواری

زین آرون پیپلز یوتھ آرگنائزیشن ضلع گوجرانوالہ کے صدر نامزد

مفتی جلاالدین ؒ،پیر مظہر قیوم مشہدی ؒ کے عرس کی تقریب

2منشیات فروش دھرلئے گئے ڈیڑھ کلو سے زائد چرس برآمد

الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کی نومنتخب باڈی کی ڈی سی سے ملاقات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ