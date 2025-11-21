جڑانوالہ:سابق امیر جماعت اہلسنت مفتی شہباز حسین چشتی آج جمعہ کا خطبہ دینگے
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)سابق امیر جماعت اہلسنت مفتی شہباز حسین چشتی خطبہ جمعۃ المبارک میں بارگاہ مصطفے ٰ ﷺ کے آداب کے موضوع پر جامع مسجد صابری، واٹر ورکس روڈ میں خطاب کریں گے ۔ یاد رہے کہ خطبہ ٹھیک 1 بجے شروع ہو گا۔۔۔
