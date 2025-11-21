صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز پارٹی عوامی حقوق کی ترجمان، بلدیاتی الیکشن میں بھر پور حصہ لینگے :سید عنایت علی

  • فیصل آباد
پیپلز پارٹی عوامی حقوق کی ترجمان، بلدیاتی الیکشن میں بھر پور حصہ لینگے :سید عنایت علی

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل صدر سید عنایت علی شاہ نے کہا کہ۔۔۔

پارٹی عوامی حقوق کی ترجمان ہے اور بلدیاتی انتخابات میں بھرپور شرکت کے ذریعے عوامی نمائندگی کو مضبوط بنایا جائے گا۔انہوں نے پارٹی کے ضلعی صدر چوہدری مظہر اقبال کاہلوں کے ڈیرہ پر مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط بنایا جائے ، کارکنوں کو متحرک کیا جائے اور حلقہ جات میں انتخابی مہم مؤثر انداز میں چلائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کے 18مقامات پر لگائے گئے مہنگے ٹائر کلرز غائب

مزدوروں کی میرج ، ڈیتھ گرانٹ میں قابلِ ذکر اضافہ

یو نیک گروپ کے پوزیشنز ہولڈرز کو کیش پرائز سے نوازاگیا

کمشنر کارائے ونڈ روڈ اڈہ پلاٹ کا دورہ ،ترقیاتی کاموں کاجائزہ

ضلع انتظامیہ ڈینگی مچھر کیخلاف متحرک، ایکسپائر ڈادویات بیچنے والوں کیخلاف کارروائی کا حکم

این جی سی:گھاروگرڈ سٹیشن کے تعمیراتی کاموں کا آغاز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ