پیپلز پارٹی عوامی حقوق کی ترجمان، بلدیاتی الیکشن میں بھر پور حصہ لینگے :سید عنایت علی
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل صدر سید عنایت علی شاہ نے کہا کہ۔۔۔
پارٹی عوامی حقوق کی ترجمان ہے اور بلدیاتی انتخابات میں بھرپور شرکت کے ذریعے عوامی نمائندگی کو مضبوط بنایا جائے گا۔انہوں نے پارٹی کے ضلعی صدر چوہدری مظہر اقبال کاہلوں کے ڈیرہ پر مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط بنایا جائے ، کارکنوں کو متحرک کیا جائے اور حلقہ جات میں انتخابی مہم مؤثر انداز میں چلائی جائے ۔