سدھار : ایئر پورٹ پولیس کی مبینہ غفلت، جوا جاری
پینسرہ (نمائندہ دنیا )تھانہ ایئر پورٹ کی ناک کے نیچے جوے کے اڈے قائم ہیں، جبکہ پولیس مبینہ طور پر فرضی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ تھانہ ائیر پورٹ کے علاقہ چک نمبر 67 ج ب سدھار، چک نمبر 66 ج ب دھاندرہ اور نیو سبز منڈی میں درجنوں بدنام زمانہ جواری جوا کا دھندہ چلا رہے ہیں۔۔۔
مگر پولیس اہلکار مبینہ طور پر جیبیں گرم کرکے خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے ۔ذرائع کے مطابق جوا کے اڈے سے گرفتار درجنوں افراد میں سے چند پر الگ الگ مقدمات درج کر کے افسروں کو اعلیٰ کارکردگی پیش کی جاتی ہے ، جبکہ مرکزی جواریوں کو ساز باز کے ذریعے فرار کروا دیا جاتا ہے ، جس سے مکروہ دھندہ کم ہونے کی بجائے بڑھ رہا ہے ۔علاقائی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے ایس ایس پی انویسٹی گیشن اور سی پی او فیصل آباد سے نوٹس لینے اور ملز موں کے خلاف فوری کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے ۔