صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 3 زخمی

  • فیصل آباد
جڑانوالہ:ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 3 زخمی

ٹیکسٹائل ملز کی بس ورکرز کو اڈا بلوچنی پر اتار رہی تھی ڈالے نے ٹکر مار دی

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جڑانوالہ تھانہ بلوچنی کی حدود میں ٹریفک حادثے کے نتیجے میں 1 شخص جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے ۔کمال ٹیکسٹائل ملز کی بس ورکرز کو اڈا بلوچنی سٹاپ پر اتار رہی تھی کہ پیچھے آنیوالے تیز رفتار ڈالہ کے ڈرائیور نے بس کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں 1 شخص جاں بحق ہو گیا، جس کی شناخت کاشف مختار کے نام سے ہوئی، جبکہ زخمیوں میں اشرف، عثمان غنی اور شریف شامل ہیں۔اطلاع پر ریسکیو ٹیم جائے حادثہ پر پہنچی اور زخمیوں کو طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کیا۔ جاں بحق شخص کی لاش پولیس کے حوالے کر دی گئی، جو ضروری کارروائی کے بعد ورثاکے حوالے کر دی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ایک ہزار اینٹ کی قیمت 22 ہزار تک پہنچ گئ تعمیراتی صنعت شدید متاثر ہزاروں مزدور بیروزگار

فیکٹریوں کا زہریلا دھواں بیماریاں پھیلانے لگا : عوام کو سانس لینے میں دشواری

زین آرون پیپلز یوتھ آرگنائزیشن ضلع گوجرانوالہ کے صدر نامزد

مفتی جلاالدین ؒ،پیر مظہر قیوم مشہدی ؒ کے عرس کی تقریب

2منشیات فروش دھرلئے گئے ڈیڑھ کلو سے زائد چرس برآمد

الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کی نومنتخب باڈی کی ڈی سی سے ملاقات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ