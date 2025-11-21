جڑانوالہ:ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 3 زخمی
ٹیکسٹائل ملز کی بس ورکرز کو اڈا بلوچنی پر اتار رہی تھی ڈالے نے ٹکر مار دی
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جڑانوالہ تھانہ بلوچنی کی حدود میں ٹریفک حادثے کے نتیجے میں 1 شخص جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے ۔کمال ٹیکسٹائل ملز کی بس ورکرز کو اڈا بلوچنی سٹاپ پر اتار رہی تھی کہ پیچھے آنیوالے تیز رفتار ڈالہ کے ڈرائیور نے بس کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں 1 شخص جاں بحق ہو گیا، جس کی شناخت کاشف مختار کے نام سے ہوئی، جبکہ زخمیوں میں اشرف، عثمان غنی اور شریف شامل ہیں۔اطلاع پر ریسکیو ٹیم جائے حادثہ پر پہنچی اور زخمیوں کو طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کیا۔ جاں بحق شخص کی لاش پولیس کے حوالے کر دی گئی، جو ضروری کارروائی کے بعد ورثاکے حوالے کر دی گئی ہے ۔