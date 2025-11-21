شہری کو حبس بے جا رکھ کر تشدد کرنے والے 5ملز موں کیخلاف مقدمہ
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)شہری کو حبس بے جا رکھ کر تشدد کرنے والے پانچ ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)شہری کو حبس بے جا رکھ کر تشدد کرنے والے پانچ ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ روڈالہ روڈ کے علاقہ 380 گ ب میں سابقہ دشمنی پر رضا نامی شخص کو ملزم علی نے اپنے دیگر چار ساتھیوں کے ہمراہ قابو کرلیا اور بعد ازاں نامعلوم مقام پر لیجا کر حبس بے جا میں رکھنے کے دوران مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بناتے رہے پولیس نے ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔