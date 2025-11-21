صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری کو حبس بے جا رکھ کر تشدد کرنے والے 5ملز موں کیخلاف مقدمہ

  • فیصل آباد
شہری کو حبس بے جا رکھ کر تشدد کرنے والے 5ملز موں کیخلاف مقدمہ

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)شہری کو حبس بے جا رکھ کر تشدد کرنے والے پانچ ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)شہری کو حبس بے جا رکھ کر تشدد کرنے والے پانچ ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ روڈالہ روڈ کے علاقہ 380 گ ب میں سابقہ دشمنی پر رضا نامی شخص کو ملزم علی نے اپنے دیگر چار ساتھیوں کے ہمراہ قابو کرلیا اور بعد ازاں نامعلوم مقام پر لیجا کر حبس بے جا میں رکھنے کے دوران مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بناتے رہے پولیس نے ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کے 18مقامات پر لگائے گئے مہنگے ٹائر کلرز غائب

مزدوروں کی میرج ، ڈیتھ گرانٹ میں قابلِ ذکر اضافہ

یو نیک گروپ کے پوزیشنز ہولڈرز کو کیش پرائز سے نوازاگیا

کمشنر کارائے ونڈ روڈ اڈہ پلاٹ کا دورہ ،ترقیاتی کاموں کاجائزہ

ضلع انتظامیہ ڈینگی مچھر کیخلاف متحرک، ایکسپائر ڈادویات بیچنے والوں کیخلاف کارروائی کا حکم

این جی سی:گھاروگرڈ سٹیشن کے تعمیراتی کاموں کا آغاز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ