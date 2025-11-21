صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دی یونیورسٹی آف فیصل آباد میں ایڈوانسڈ سٹیم ایجوکیشن کانفرنس

  • فیصل آباد
دی یونیورسٹی آف فیصل آباد میں ایڈوانسڈ سٹیم ایجوکیشن کانفرنس

دنیا کے مختلف ممالک سے 60 سے زائد محققین و سکالرز نے اپنا تحقیقی کام پیش کیا

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)دی یونیورسٹی آف فیصل آباد کے سلیم کیمپس میں سائنس، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، آرٹس اور میتھ (سٹیم) کے موضوع پر تیسری دو روزہ بین الاقوامی ایڈوانسڈ سٹیم ایجوکیشن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اپنی نوعیت کی اس منفرد کانفرنس میں دنیا کے مختلف ممالک سے 60 سے زائد محققین و سکالرز نے اپنا تحقیقی کام پیش کیا۔تیسری کانفرنس کا موضوع روشن مستقبل کی تعمیر کے لیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، سوشل سائنسز اور آرٹس کا امتزاج ہے ۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی کامسٹیک کے کوآرڈینیٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری تھے۔

مہمانانِ اعزاز میں ترکی کے قونصل جنرل جناب مہمت ایمن سیمسک، چیئرمین پنجاب ہائیر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان، سینز یونیورسٹی ملائیشا کے ڈپٹی رجسٹرار روسلان اسماعیل، پاکستان میں صومالیہ ایمبیسی کے ڈپٹی آف مشن یاسین مائر محمود، زید یونیورسٹی متحدہ عرب امارات سے پروفیسر ڈاکٹر اسد خٹک شامل تھے ۔ ان کے علاوہ سینز یونیورسٹی ملائیشا کے ڈپٹی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر داتو ناریما سامت، دی یونیورسٹی آف فیصل آباد کے چیئرمین بورڈ آف گورنرز محمد حیدر امین، وائس چیئرمین ڈاکٹر محمد حمزہ امین، ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ ملک بھی شریک تھے ۔

 

 

