سوشل میڈیا پر بیٹنگ گیمز کی بھرمار، نوجوان مالی نقصان کے شکار
گیمز میں چند منٹوں میں دگنی کمائی کا لالچ دے کر نوجوانوں کو مائل کیا جاتا ہے
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)سوشل میڈیا پر بیٹنگ گیمز کی بھرمار، نوجوان نسل کمائی کے لیے شارٹ کٹ کی دوڑ میں لاکھوں روپے مذکورہ گیمز میں جھونکنے لگے ۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے معاملے پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ملک بھر میں آن لائن بیٹنگ ایپس اور ورچوئل گیمز کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے ، جنہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے دھڑلّے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے ۔ ان گیمز میں چند منٹوں میں دگنی کمائی کا لالچ دے کر نوجوانوں کو مائل کیا جاتا ہے ، جبکہ حقیقت میں اکاؤنٹس خالی ہونے ، جیبوں پر بوجھ بڑھنے اور معاشی نقصان کی متعدد شکایات سامنے آ رہی ہیں۔
ذرائع کے مطابق ان بیٹنگ گیمز کے پیچھے ایسے گروہ سرگرم ہیں جو بظاہر لائیو گیمز اور نمبر گیسنگ کے نام پر ورچوئل جوئے کا دھندا چلا رہے ہیں۔ شہر میں متعدد واٹس ایپ گروپس، فیس بک پیجز اور یوٹیوب چینلز کھلے عام ان گیمز کے لنکس اور پروموشن پیش کرتے نظر آ رہے ہیں، جنہیں روکنے کے لیے نہ تو سائبر کرائم ونگ نے مناسب کارروائی کی اور نہ ہی پی ٹی اے نے ان ایپس اور ویب سائٹس کو مؤثر طور پر بلاک کیا۔والدین اور تعلیمی حلقوں نے بھی اس صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے ۔