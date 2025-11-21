شہر جگمگ کرنے کا مشن ،مرکزی شاہرات پر سٹریٹ لائٹس بحال
کمشنر نے میونسپل کارپوریشن سے بریفنگ لی اور آئندہ ہدف تفویض کیا
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت ڈویژنل انتظامیہ شہر کو جگمگ کرنے کے مشن پر گامزن ہے ۔ میونسپل کارپوریشن نے شہر کی 11 مرکزی شاہرات جیل روڈ، اکبرآباد چوک الائیڈ موڑ، عیدگاہ روڈ، جنرل ہسپتال روڈ، کچہری روڈ، سٹیٹ بینک روڈ، بلال روڈ، گلستان کالونی روڈ، ناولٹی پل، نشاط سینما سے راجباہ روڈ اور کوتوالی روڈ کے 441 پولز پر 639 اسٹریٹ لائٹس فنکشنل کر دیں۔ ستیانہ روڈ، سوساں روڈ، کینال روڈ، مال روڈ اور جھنگ روڈ پر 555 اسٹریٹ لائٹس فعال ہیں اور باقی ماندہ 541 لائٹس 30 نومبر تک روشن ہوجائیں گی۔ علاوہ ازیں شہر کی مزید 25 شاہرات پر سٹریٹ لائٹس 31 دسمبر تک مکمل روشن کرنے کا ہدف مقرر ہے ۔کمشنر/ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ کمشنر نے میونسپل کارپوریشن سے بریفنگ اور آئندہ ہدف تفویض کیا اور کہا کہ شہریوں کو میونسپل سروسز کی فراہمی کے لئے پرعزم ہیں۔