مکوانہ: میٹرو بس روٹ ککوآنہ تک محدود ،شہریوں کی تشویش
مکوانہ (نمائندہ دنیا )انتظامیہ کی جانب سے حال ہی میں میٹرو بس کے روٹ میں ترمیم کرتے ہوئے اسے ککوآنہ تک محدود کر دیا گیا، جس پر مکوانہ اور گردونواح کے رہائشیوں نے شدید ردِ عمل ظاہر کیا ہے۔
شہریوں نے نئے فیصلے کو ناانصافی اور امتیازی سلوک قرار دیتے ہوئے کہا کہ پہلے مجوزہ منصوبے میں مکوانہ بائی پاس شامل تھا، لیکن نئے روٹ سے اسے خارج کر دیا گیا، جو مقامی عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہے ۔اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ مکوانہ بائی پاس روزانہ ہزاروں مسافروں کی گزرگاہ ہے اور یہاں بہتر سفری سہولتوں کی شدید ضرورت ہے ۔ میٹرو روٹ کو بائی پاس تک بڑھا کر عوام کا دیرینہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے ۔مکوانہ کے رہائشیوں نے انتظامیہ اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ میٹرو روٹ کو فوری طور پر مکوانہ بائی پاس تک توسیع دی جائے تاکہ تمام شہری یکساں طور پر سہولت سے مستفید ہو سکیں۔