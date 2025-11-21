سردی کی آ مد ، چناب نگر میں فارمی انڈوں کی مصنوعی قلت
341 روپے درجن کر دیئے گئے ، 4 سبزیوں کے دام بھی بڑھا دیئے گئے
چناب نگر(نامہ نگار)سردیوں کی آمدکے ساتھ ہی چناب نگرو گردو نواح میں فارمی انڈوں کے دام بڑھنے لگے سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی فارمی انڈوں کے دام روزانہ کی بنیاد پر بڑھنے لگے ، ڈیمانڈ میں اضافے کے ساتھ ہی مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی۔ انڈوں کی قیمت مزید 2 روپے بڑھا کر 341 روپے درجن کر دیئے گئے ، اوپن مارکیٹ میں ایک انڈہ 30روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے ۔سرکاری ریٹ لسٹ میں 4 سبزیوں کے دام بڑھا دیئے گئے ۔ ٹماٹر 180 روپے کلو، لیموں چائنہ 100روپے کلو، شلجم 140 روپے کلو، گھیا کدو 100 روپے کلو تک فروخت ہو رہے ہیں۔برائلر گوشت کی قیمت میں معمولی کمی کی گئی ہے ، مرغی کا گوشت سات روپے کلو سستا، 504 روپے کلو میں دستیاب ہے ۔