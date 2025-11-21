یونیورسل چلڈرن ڈے پر خصوصی تقریب، ڈی سی ٹوبہ کی شرکت
بچے قوم کا سرمایہ ، ان کی تعلیم، تربیت ہماری مذہبی و قومی ذمہ داری :عمر میلہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )یونیورسل چلڈرن ڈے کے موقع پر ضلع کونسل ہال میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کے زیر اہتمام خصوصی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ڈپٹی کمشنر عمر میلہ مہمانِ خصوصی کے طور پر شریک ہوئے ۔ تقریب میں انچارج چائلڈ پروٹیکشن بیورو گلشن اسلم، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ میاں ظہیر رزاق، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر چوہدری شہباز اور دیگر افسران نے شرکت کی۔اس موقع پر سرکاری و نجی اسکولوں کے بچوں نے ملی نغمے اور محفوظ مستقبل کے موضوع پر ٹیبلو پیش کیے۔
گلشن اسلم نے ادارے کی کارکردگی اور ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کے جاری اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ یونٹ استحصال، تشدد، زیادتی، نظرانداز اور جبری مشقت کا شکار بچوں کے فوری ریسکیو، بحالی، قانونی معاونت اور والدین سے ری یونین پر کام کر رہا ہے ۔ڈپٹی کمشنر عمر میلہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بچے قوم کا سرمایہ ہیں اور ان کی تعلیم، تربیت اور پرورش ہماری مذہبی و قومی ذمہ داری ہے ۔ تقریب کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر کی قیادت میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔