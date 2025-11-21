صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندری: 3 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار، موٹر سائیکل، اسلحہ برآمد

  فیصل آباد
سمندری: 3 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار، موٹر سائیکل، اسلحہ برآمد

ایس ایچ او رائے آفتاب وسیم کی سربراہی میں کارروائی ، تفتیش شروع کر دی گئی

سمندری (نمائندہ دنیا )پولیس تھانہ سٹی سمندری نے تین رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر کے وارداتوں میں چھینے گئے موٹر سائیکل، لاکھوں روپے نقدی اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق ایس ایچ او رائے آفتاب وسیم کی سربراہی میں کی گئی کارروائی کے دوران شان، غلام رسول اور حکیم پر مشتمل گینگ کو گرفتار کیا گیا۔گرفتار ملز مو ں کے قبضہ سے بھاری مالیت کے پانچ موٹر سائیکل, لاکھوں روپے نقدی اور تین پسٹل برآمد ہوئے ۔ ترجمان کے مطابق ملزمان 14 مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے ۔پولیس نے مقدمات درج کرکے مزید برآمدگی کے لیے تفتیش شروع کر دی ہے ۔ایس ایچ او رائے آفتاب وسیم نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کو کیفرِ کردار تک پہنچانا ان کا مشن ہے اور سمندری کے شہریوں کو تحفظ و انصاف فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے ۔

 

