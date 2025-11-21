صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ:نئے ڈسپوزل سٹیشن فعال ،سیوریج کے مسائل حل

  • فیصل آباد
کمالیہ:نئے ڈسپوزل سٹیشن فعال ،سیوریج کے مسائل حل

دیگر ڈسپوزلز پر سیوریج کے بہاؤ میں نمایاں کمی آ گئی ہے :اقرا ناصر

کمالیہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی علی رضا کے ہمراہ نئے تعمیر ہونے والے ڈسپوزل سٹیشن کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ جدید ڈسپوزل سٹیشن کی تعمیر سے ملحقہ آبادیوں سمیت محلہ چڑھ، نور شاہ، سبزی منڈی اور فاضل دیوان کے علاقوں میں درپیش سیوریج کے مسائل پر مؤثر طور پر قابو پا لیا گیا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ اس ڈسپوزل سٹیشن کے فعال ہونے سے دیگر ڈسپوزلز پر سیوریج کے بہاؤ میں نمایاں کمی آئی ہے ، جس کے نتیجے میں مجموعی استعدادِ کار میں اضافہ ہوا ہے اور نظام پہلے سے زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاک آسڑیلیا کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم

موسمیاتی بقا کے ساتھ کھڑے، ہر صورت یقینی بنائینگے، مصدق ملک

سی ڈی اے ورکنگ پارٹی کا اجلاس، 2 منصوبوں کی منظوری

آج بچوں کو پولیو سے بچائیں، کل صحت مند پاکستان بنائیں، عائشہ فاروق

سی سی ڈی کی بہتر حکمت عملی، جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ،شازیہ رضوان

بھارہ کہو میں سوئی گیس پائپ لائن کے منصوبہ کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ