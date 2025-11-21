کمالیہ:نئے ڈسپوزل سٹیشن فعال ،سیوریج کے مسائل حل
دیگر ڈسپوزلز پر سیوریج کے بہاؤ میں نمایاں کمی آ گئی ہے :اقرا ناصر
کمالیہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی علی رضا کے ہمراہ نئے تعمیر ہونے والے ڈسپوزل سٹیشن کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ جدید ڈسپوزل سٹیشن کی تعمیر سے ملحقہ آبادیوں سمیت محلہ چڑھ، نور شاہ، سبزی منڈی اور فاضل دیوان کے علاقوں میں درپیش سیوریج کے مسائل پر مؤثر طور پر قابو پا لیا گیا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ اس ڈسپوزل سٹیشن کے فعال ہونے سے دیگر ڈسپوزلز پر سیوریج کے بہاؤ میں نمایاں کمی آئی ہے ، جس کے نتیجے میں مجموعی استعدادِ کار میں اضافہ ہوا ہے اور نظام پہلے سے زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر رہا ہے ۔