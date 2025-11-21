سمندری :دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں شہریوں کیلئے خطرہ
دھواں شہریوں کی صحت پر منفی اثر ڈال رہا ، مختلف بیماریاں پھیلا سکتا :ماہرین
سمندری (نمائندہ دنیا)سمندری شہر اور گرد و نواح میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی بھرمار شہریوں کے لیے سنگین مسائل کا سبب بن رہی ہے ۔ گاڑیوں سے نکلنے والا مضر صحت دھواں ماحول کو آلودہ کر رہا ہے اور شہری سانس لینے میں دشواری کا سامنا کر رہے ہیں۔ماہرین کے مطابق یہ دھواں مختلف بیماریاں پھیلا سکتا ہے اور شہریوں کی صحت پر منفی اثر ڈال رہا ہے ۔ مقامی عوام کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ فوری نوٹس لے اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو سڑکوں سے ہٹایا جائے تاکہ شہری موذی امراض اور ماحول آلودگی سے محفوظ رہ سکیں۔