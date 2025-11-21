صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر :سموگ کے باعث ہسپتالوں میں مریضوں کا رش

  • فیصل آباد
آلودگی اور فیکٹریوں سے خارج ہونیوالے دھوئیں نے فضا کو زہریلا بنا دیا

چناب نگر (نامہ نگار)شہر میں سموگ کی شدت کے باعث ہسپتالوں میں سانس، گلے اور آنکھوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو گیا ہے ۔ ماحولیاتی آلودگی اور فیکٹریوں سے خارج ہونے والے دھوئیں نے فضا کو زہریلا بنا دیا ہے ۔ماہرین طب کے مطابق فضا میں موجود زہریلے ذرات اور کاربن کے اخراج نے سانس لینا مشکل کر دیا ہے ، جس سے بچے ، بزرگ اور دمہ کے مریض سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔

ڈاکٹروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر سموگ برقرار رہی تو ہسپتالوں پر دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے ۔شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فیکٹریوں کے دھوئیں اور گاڑیوں کے اخراج پر سخت کارروائی کی جائے اور سکولوں میں ماسک کے استعمال اور کھلی فضاء میں سرگرمیوں پر پابندی کو یقینی بنایا جائے ۔ ماہرین نے عوام سے اپیل کی ہے کہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، ماسک لازمی استعمال کریں اور آنکھوں کو صاف پانی سے دھو کر خود کو محفوظ رکھیں۔

 

