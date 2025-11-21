دھاندرہ کی رہائشی خاتون کی ایک ماہ کی بچی سسرال سے بازیاب
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)ایس ایچ او تھانہ وویمن کی کارروائی،دھاندرہ کی رہائشی خاتون کی 1 ماہ کی بچی سسرال سے بازیاب کروا کر ماں کے حوالے کردی۔۔۔
چک 66 ج ب دھاندرہ کی رہائشی خاتون کائنات رمضان کی جانب سے تھانہ وویمن پولیس سٹیشن میں درخواست دی گئی جس میں اس نے موقف اختیار کیا کہ اس کے سسرال والوں نے اس کی ایک ماہ کی رخسار فاطمہ نامی بچی کو اس سے چھین کر اسے گھر سے نکال دیا گیا ہے جس پر ایس ایچ او تھانہ وویمن پولیس مدیحہ ارشاد نے فوری کارروائی کی ۔