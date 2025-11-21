اندھے قتل کا مرکزی ملزم گرفتار ، دوست ہی قاتل نکلا
ملزم حیدر نے معمولی تلخ کلامی کے بعد حملہ کروا کر محمد ابرار کو قتل کرایا
پینسرہ (نمائندہ دنیا )ٹھیکریوالا پولیس نے اندھے قتل کے مرکزی ملزم حیدر عرف عادل ولد رفیق محمد کو گرفتار کر لیا، جس نے معمولی تلخ کلامی پر اپنے دوست محمد ابرار طیب کو قتل کیا تھا۔محمد ابرار طیب پنسرہ گوجرہ روڈ پر خراد کا کام کرتا تھا اور اپنی ہمشیرہ سے ملنے پنسرہ آیا ہوا تھا۔ اسی دوران نا معلوم ملزمان موٹر سائیکل سوار آئے اور اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے محمد ابرار زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ تاہم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جان کی بازی ہار گیا۔تھانہ ٹھیکریوالا پولیس نے ابتدائی طور پر نا معلوم ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھا۔
بعد ازاں سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر ایس پی اقبال ڈویژن سعید احمد کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ ٹھیکریوالا سب انسپکٹر واجد حسین نے جدید ٹیکنیکل وسائل اور انسانی وسائل بروئے کار لاتے ہوئے مرکزی ملزم حیدر کو گرفتار کر لیا اور قتل میں استعمال ہونے والا آلہ بھی برآمد کر لیا۔ملزم حیدر نے دوران تفتیش اعتراف کیا کہ وہ اور محمد ابرار طیب دوست تھے لیکن معمولی جھگڑے کی بنا پر اس نے قتل کر دیا۔