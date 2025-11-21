صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریجنل پولیس آفیسر کا دورہ بھوانہ، کھلی کچہری کا انعقاد

  • فیصل آباد
ریجنل پولیس آفیسر کا دورہ بھوانہ، کھلی کچہری کا انعقاد

بھوانہ (نمائندہ دنیا )ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد ذیشان اصغر نے شہریوں کے مسائل ان کی دہلیز پر سننے کے لیے تھانہ لنگرانہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں ڈی پی او عبداللہ احمد، پولیس افسران، میڈیا نمائندگان اور علاقے کے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔

آر پی او نے شہریوں کے مسائل سنے اور فوری دادرسی کے لیے احکامات جاری کیے ۔ انہوں نے اسپیشل انیشیٹو پولیس سٹیشن لنگرانہ کا بھی معائنہ کیا، جہاں فرنٹ ڈیسک اور ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی گئی۔ذیشان اصغر نے نئے زیر تعمیر تھانہ بھوانہ کا وزٹ کیا اور تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان کے قیام، قانون کے برابر نفاذ اور بروقت انصاف کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔آر پی او نے مزید واضح کیا کہ شہریوں کے ساتھ بدسلوکی یا مقدمات کے اندراج میں غیر ضروری تاخیر پر زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ کی گئی ہے اور تھانہ کی سطح پر فوری انصاف کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

 

