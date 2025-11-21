صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:کریک ڈاؤن، بدبودار گوشت اور ممنوعہ اجزا ضبط

  • فیصل آباد
ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر کارروائی ،ایک لاکھ روپے کے جر مانے

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کا ضلع بھر میں کریک ڈاؤن جاری ہے۔ قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر ٹی سٹال اور معروف سویٹس و بیکریز کے یونٹس سیل کر دیے گئے۔ دوران معائنہ صفائی ستھرائی اور سٹوریج کے انتہائی ناقص انتظامات پائے گئے جبکہ دیگر خلاف ورزیوں پر ایک لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا کی سربراہی میں معروف فوڈ پوائنٹ پر فوڈ سیفٹی ٹیم کے ہمراہ چھاپہ مار کر 70 کلو سے زائد بدبودار اور انتہائی ناقص گوشت برآمد کر کے تلف کیا گیا۔ دوران معائنہ 10 کلو سے زائد ممنوعہ چائنا سالٹ بھی کچن سے برآمد ہوئی، جو پلاؤ کی تیاری میں استعمال کی جا رہی تھی۔ معروف فوڈ پوائنٹ کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔

 

