گوجرہ: اتائی حکیموں کے دواخانوں پر چھاپے ، سیل کر دیا گیا
اسسٹنٹ کمشنر گوجرہ محمد ریاض گجر کی سربراہی میں ٹیم نے کارروائی کی
گوجرہ (نمائندہ دنیا)سادہ لوح لوگوں کو لوٹنے والے اتائی حکیموں کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر گوجرہ محمد ریاض گجر کی سربراہی میں ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے چک 313 ج ب میں سنیاسی حکیم عتیق الرحمن اور سنیاسی حکیم آفتاب کے دواخانوں پر چھاپے مارے ۔ دونوں عطائی حکیموں کے دواخانوں کو سر بمہر کر دیا گیا۔ اتائی حکیموں نے سنیاسی دواخانے کھول کر عوام کو گمراہ کرنے اور لوٹنے کا دھندہ شروع کر رکھا تھا، جس پر اسسٹنٹ کمشنر نے ٹیم تشکیل دے کر چھاپے مارے ۔ دوران انسپکشن مختلف دیسی نسخہ جات اور ادویات کے سیمپل حاصل کرکے تجزیہ کے لیے لیبارٹری بھجوا دئیے گئے ۔ڈاکٹر محمد بلال طاہر، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر گوجرہ اور اطہر فاروق وٹو، ڈرگ انسپکٹر گوجرہ نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے تفصیلی انسپکشن کی۔ حکیم عتیق الرحمن اپنی سند اور دیگر کاغذات پیش نہ کر سکے ۔