صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ: اتائی حکیموں کے دواخانوں پر چھاپے ، سیل کر دیا گیا

  • فیصل آباد
گوجرہ: اتائی حکیموں کے دواخانوں پر چھاپے ، سیل کر دیا گیا

اسسٹنٹ کمشنر گوجرہ محمد ریاض گجر کی سربراہی میں ٹیم نے کارروائی کی

گوجرہ (نمائندہ دنیا)سادہ لوح لوگوں کو لوٹنے والے اتائی حکیموں کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر گوجرہ محمد ریاض گجر کی سربراہی میں ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے چک 313 ج ب میں سنیاسی حکیم عتیق الرحمن اور سنیاسی حکیم آفتاب کے دواخانوں پر چھاپے مارے ۔ دونوں عطائی حکیموں کے دواخانوں کو سر بمہر کر دیا گیا۔ اتائی حکیموں نے سنیاسی دواخانے کھول کر عوام کو گمراہ کرنے اور لوٹنے کا دھندہ شروع کر رکھا تھا، جس پر اسسٹنٹ کمشنر نے ٹیم تشکیل دے کر چھاپے مارے ۔ دوران انسپکشن مختلف دیسی نسخہ جات اور ادویات کے سیمپل حاصل کرکے تجزیہ کے لیے لیبارٹری بھجوا دئیے گئے ۔ڈاکٹر محمد بلال طاہر، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر گوجرہ اور اطہر فاروق وٹو، ڈرگ انسپکٹر گوجرہ نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے تفصیلی انسپکشن کی۔ حکیم عتیق الرحمن اپنی سند اور دیگر کاغذات پیش نہ کر سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کے 18مقامات پر لگائے گئے مہنگے ٹائر کلرز غائب

مزدوروں کی میرج ، ڈیتھ گرانٹ میں قابلِ ذکر اضافہ

یو نیک گروپ کے پوزیشنز ہولڈرز کو کیش پرائز سے نوازاگیا

کمشنر کارائے ونڈ روڈ اڈہ پلاٹ کا دورہ ،ترقیاتی کاموں کاجائزہ

ضلع انتظامیہ ڈینگی مچھر کیخلاف متحرک، ایکسپائر ڈادویات بیچنے والوں کیخلاف کارروائی کا حکم

این جی سی:گھاروگرڈ سٹیشن کے تعمیراتی کاموں کا آغاز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ