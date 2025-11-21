ورلڈ اینٹی مائیکروبیل آگاہی ویک کے حوالے سے سرگر میاں
فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ کے اضلاع نے بھرپور حصہ لیا
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)محکمہ لائیو سٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ ڈویژن فیصل آباد کی جانب سے سیکرٹری لائیو سٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ حکومت پنجاب احمد عزیز تارڑ کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں پنجاب بھر کی طرح ڈویژن فیصل آباد میں بھی ورلڈ اینٹی مائیکروبیل آگاہی ویک (WAAW) کے سلسلے میں تمام اضلاع میں خصوصی آگاہی سرگرمیوں، سیمینارز اور واکس کا انعقاد کیا گیا۔یہ سرگرمیاں One Health اپروچ کے تحت ADDRS ڈائریکٹر کی رہنمائی اور ڈائریکٹر جنرل ریسرچ کی قیادت میں آؤٹ لائن کی گئیں۔
جن میں فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ کے اضلاع نے بھرپور حصہ لیا۔تقریبات میں متعلقہ ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک، DICO فیصل آباد، متعلقہ ڈپٹی ڈائریکٹر لائیوسٹاک، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے پروفیسرز بطور گیسٹ سپیکرز، ویٹرنری افسران، سینئر ویٹرنری افسران، اے پی وی اوز، فیلڈ سٹاف اور لائیوسٹاک فارمرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ماہرین نے اینٹی مائیکروبیل ریزسٹنس (AMR) کے بڑھتے خدشات، غیر ضروری اینٹی بائیوٹکس کے استعمال کے نقصانات، مناسب تشخیص کی اہمیت اور ذمہ دارانہ ادویات کے استعمال پر مفصل لیکچرز دئیے ۔