صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورلڈ اینٹی مائیکروبیل آگاہی ویک کے حوالے سے سرگر میاں

  • فیصل آباد
ورلڈ اینٹی مائیکروبیل آگاہی ویک کے حوالے سے سرگر میاں

فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ کے اضلاع نے بھرپور حصہ لیا

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)محکمہ لائیو سٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ ڈویژن فیصل آباد کی جانب سے سیکرٹری لائیو سٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ حکومت پنجاب احمد عزیز تارڑ کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں پنجاب بھر کی طرح ڈویژن فیصل آباد میں بھی ورلڈ اینٹی مائیکروبیل آگاہی ویک (WAAW) کے سلسلے میں تمام اضلاع میں خصوصی آگاہی سرگرمیوں، سیمینارز اور واکس کا انعقاد کیا گیا۔یہ سرگرمیاں One Health اپروچ کے تحت ADDRS ڈائریکٹر کی رہنمائی اور ڈائریکٹر جنرل ریسرچ کی قیادت میں آؤٹ لائن کی گئیں۔

جن میں فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ کے اضلاع نے بھرپور حصہ لیا۔تقریبات میں متعلقہ ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک، DICO فیصل آباد، متعلقہ ڈپٹی ڈائریکٹر لائیوسٹاک، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے پروفیسرز بطور گیسٹ سپیکرز، ویٹرنری افسران، سینئر ویٹرنری افسران، اے پی وی اوز، فیلڈ سٹاف اور لائیوسٹاک فارمرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ماہرین نے اینٹی مائیکروبیل ریزسٹنس (AMR) کے بڑھتے خدشات، غیر ضروری اینٹی بائیوٹکس کے استعمال کے نقصانات، مناسب تشخیص کی اہمیت اور ذمہ دارانہ ادویات کے استعمال پر مفصل لیکچرز دئیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ایک ہزار اینٹ کی قیمت 22 ہزار تک پہنچ گئ تعمیراتی صنعت شدید متاثر ہزاروں مزدور بیروزگار

فیکٹریوں کا زہریلا دھواں بیماریاں پھیلانے لگا : عوام کو سانس لینے میں دشواری

زین آرون پیپلز یوتھ آرگنائزیشن ضلع گوجرانوالہ کے صدر نامزد

مفتی جلاالدین ؒ،پیر مظہر قیوم مشہدی ؒ کے عرس کی تقریب

2منشیات فروش دھرلئے گئے ڈیڑھ کلو سے زائد چرس برآمد

الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کی نومنتخب باڈی کی ڈی سی سے ملاقات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ