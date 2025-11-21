چینی میڈیکل یونیورسٹیوں کے وفد کا زرعی یونیورسٹی کا دورہ
جیانگ فو ینگ، گو ہونگ جون اور بلال حیدر نے یونیورسٹی افسروں سے ملاقات کی
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)چین کی معروف میڈیکل یونیورسٹیوں کے چینی وفد نے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا دورہ کیا۔ وفد میں جیانگ فو ینگ، گو ہونگ جون اور بلال حیدر شمسی نے یونیورسٹی افسروں سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں اطراف نے تعلیمی تبادلے ، تحقیقی شراکت داری اور ادارہ جاتی روابط کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے مشترکہ تعاون کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ بات چیت میں پاکچین دیرینہ دوستی اور طبی و زرعی شعبوں میں جدت اور علم کے تبادلے کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔
وفد نے کنفیوشس انسٹی ٹیوٹ، مین لائبریری اور ایکسپو سینٹر کا بھی دورہ کیا، جہاں انہیں یونیورسٹی میں طلبہ کو فراہم کردہ سہولیات، جاری تحقیقی اقدامات اور بین الاقوامی آؤٹ ریچ پروگراموں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ ملاقات میں انہیں بتایا گیا کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو (بی آر آئی) علاقائی ترقی، تکنیکی ترقی اور عوام سے روابط بڑھانے میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے ، جس سے مستقبل میں چین اور پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے ۔ توقع ہے کہ اس دورے سے تعلیم اور تحقیق میں دو طرفہ تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔