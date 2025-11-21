صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:انتظامیہ پروفارمنس انڈیکیٹرز کی تکمیل کیلئے سرگرم

  • فیصل آباد
چنیوٹ:انتظامیہ پروفارمنس انڈیکیٹرز کی تکمیل کیلئے سرگرم

ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل کی زیرصدارت اجلاس ، اہداف پر بریفنگ

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر ضلعی انتظامیہ پروفارمنس انڈیکیٹرز کی تکمیل کے لیے سرگرم ہے ۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اﷲ گوندل کی زیرصدارت اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں بیوٹیفکیشن، ستھرا پنجاب، مین ہولز کور، ریڑھی بازار کے قیام کے اہداف پر بریفنگ دی گئی۔ قبرستانوں کی صفائی، واٹر فلٹریشن پلانٹس کا فعال ہونا، سٹریٹ لائٹس کی روشنی، سیوریج سسٹم کی بہتری، وال چاکنگ، پارکس کی تزئین و بحالی، پلانٹیشن، زیبرا کراسنگ، سینٹر میڈین کی پینٹنگ، سڑکوں کی پیچ ورکنگ، انسداد تجاوزات، پبلک ٹائلٹس کی فعال کاری، بس ٹرمینلز کی بہتری اور سرکاری ہسپتالوں و مراکز صحت کی انسپکشن پر بھی بریفنگ دی گئی۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام اہداف کی تکمیل کے لیے افسر فیلڈ میں موجود رہیں اور نگرانی کو موثر بنائیں۔

 

