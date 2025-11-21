جھنگ:اربن پلانٹیشن مہم کے تحت شہر میں پودے لگائے گئے
مہم کو کا میاب کرنے کیلئے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے :علی اکبر
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر اربن پلانٹیشن مہم پر عملدرآمد جاری ہے ۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے متعلقہ افسران کے ہمراہ بھکر روڈ پر پودے لگائے ۔انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اس دوران شہر کی تمام شاہراہوں، تعلیمی اداروں، پارکوں اور سرکاری دفاتر میں مختلف اقسام کے پودے لگائے جا رہے ہیں۔مزید برآں ڈپٹی کمشنر نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور نرسنگ سکول کا دورہ کیا، مریضوں اور طالبات سے سہولیات کے حوالے سے دریافت کیا اور انتظامیہ کو ہدایات دیں کہ بہترین علاج و تدریس یقینی بنائی جائے ۔ انہوں نے گورنمنٹ گرلز کالج سیٹلائٹ ٹاؤن کا بھی دورہ کیا اور کالج میں پلانٹیشن مہم کے تحت پودے لگانے کی ہدایات جاری کیں۔