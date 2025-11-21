صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر بھر کی گرین بیلٹس میں پلانٹیشن کرنے کا حکم

  • فیصل آباد
شہر بھر کی گرین بیلٹس میں پلانٹیشن کرنے کا حکم

شہر کی خوبصورتی اجاگر کرنے کے لئے گرین بیلٹس کو گرین کیا جارہا : ڈی سی

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے شہر بھر کی گرین بیلٹس میں پلانٹیشن کرنے کی تاکید کی ہے اور کہا کہ ایک مہم کے تحت سرسبز و شادابی میں اضافہ کریں۔ انہوں نے کینال روڈ پر گرین بیلٹ میں پودا لگا کر گرین بیلٹس کو سرسبز و شاداب کرنے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی جانب سے بھی گرین بیلٹ میں پودے لگائے گئے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شہر کی خوبصورتی اجاگر کرنے کے لئے گرین بیلٹس کو گرین کیا جارہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ درخت دھرتی کا حسن اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمہ کا اہم ذریعہ ہیں، لہٰذا زیادہ سے زیادہ پودے لگا کر ان کی نشوونما کو بھی یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے شہریوں سے بھی کہا کہ وہ اپنے حصہ کا پودا ضرور لگائیں اور اسے پروان چڑھائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاک آسڑیلیا کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم

موسمیاتی بقا کے ساتھ کھڑے، ہر صورت یقینی بنائینگے، مصدق ملک

سی ڈی اے ورکنگ پارٹی کا اجلاس، 2 منصوبوں کی منظوری

آج بچوں کو پولیو سے بچائیں، کل صحت مند پاکستان بنائیں، عائشہ فاروق

سی سی ڈی کی بہتر حکمت عملی، جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ،شازیہ رضوان

بھارہ کہو میں سوئی گیس پائپ لائن کے منصوبہ کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ