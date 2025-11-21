شہر بھر کی گرین بیلٹس میں پلانٹیشن کرنے کا حکم
شہر کی خوبصورتی اجاگر کرنے کے لئے گرین بیلٹس کو گرین کیا جارہا : ڈی سی
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے شہر بھر کی گرین بیلٹس میں پلانٹیشن کرنے کی تاکید کی ہے اور کہا کہ ایک مہم کے تحت سرسبز و شادابی میں اضافہ کریں۔ انہوں نے کینال روڈ پر گرین بیلٹ میں پودا لگا کر گرین بیلٹس کو سرسبز و شاداب کرنے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی جانب سے بھی گرین بیلٹ میں پودے لگائے گئے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شہر کی خوبصورتی اجاگر کرنے کے لئے گرین بیلٹس کو گرین کیا جارہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ درخت دھرتی کا حسن اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمہ کا اہم ذریعہ ہیں، لہٰذا زیادہ سے زیادہ پودے لگا کر ان کی نشوونما کو بھی یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے شہریوں سے بھی کہا کہ وہ اپنے حصہ کا پودا ضرور لگائیں اور اسے پروان چڑھائیں۔