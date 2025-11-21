ایف ڈی اے سٹی میں ڈویژنل ماڈل کالج کے سب کیمپس کا افتتاح
کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے سب کیمپس کی افتتاحی تختی کی نقاب کشائی کی
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈویژنل انتظامیہ نے معیاری تعلیم کے فروغ کے نیٹ ورک میں توسیع کے لئے ایک اور سنگِ میل عبور کرلیا، جس کے تحت ایف ڈی اے سٹی سرگودھا روڈ میں ڈویژنل ماڈل کالج کے سب کیمپس کا افتتاح کر دیا گیا ہے ۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے سب کیمپس کی افتتاحی تختی کی نقاب کشائی کی۔ ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف بھی ان کے ہمراہ تھے جبکہ ایڈیشنل کمشنرز عامر رضا، آصف چوہان، پرنسپل مرزا یاسین و دیگر افسر اس موقع پر موجود تھے ۔ایف ڈی اے سٹی میں ڈویژنل ماڈل کالج کے سب کیمپس کا آغاز فی الحال ایک کرایہ کی عمارت میں کیا گیا ہے، جو تعلیم کے فروغ کے پختہ عزم کا اظہار ہے۔
جس میں مکمل کیمرج سسٹم کے تحت پہلی سے پانچویں جماعت تک بچوں کے داخلے کئے گئے ہیں، جو اسی کیمپس میں اے لیول اور او لیول کی سطح تک تعلیم حاصل کرسکیں گے ۔کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے افتتاح کے بعد کلاس رومز کا دورہ کیا اور طلبہ کے لئے تدریسی و انتظامی سہولیات، فرنیچر کے معیار اور تعلیمی ماحول کا جائزہ لیا۔اس موقع پر کمشنر راجہ جہانگیر انور اور ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چوہدری کو یادگاری شیلڈز پیش کی گئیں۔