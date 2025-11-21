گلبرگ سرکل ، منشیات فروشوں کیلئے محفوظ ٹھکانے
نوجوان نسل خصوصی طور پر طلبہ و طالبات کے منشیات کے عادی ہونے کے رجحان میں اضافہ ،تعلیمی اداروں کے اطراف میں بھی منشیات کے دھندہ جاری
فیصل آباد( عبدالباسط سے )فیصل آباد پولیس کے سرکل گلبرگ کے علاقے مبینہ طور پر منشیات فروشوں کیلئے محفوظ ٹھکانے بن گئے ۔ عیدگاہ روڈ، کرسچن کالونی، غلام محمد آباد اور دیگر علاقوں میں منشیات فروشوں کی جانب سے مبینہ طور پر کھلے عام منشیات فروشی کے دھندے چلائے جانے کے انکشافات سامنے آنے لگے ۔ باآسانی منشیات کی دستیابی کی وجہ سے نوجوان نسل خصوصی طور پر طلبہ و طالبات کے منشیات کے عادی ہونے کے رجحان میں بھی اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے۔
پولیس کی خفیہ برانچوں اور دیگر اداروں کی جانب سے منشیات فروشی کے مکروہ دھندے میں ملوث عناصر کے نام۔ ایڈریس اور دیگر تمام معلومات سے بھرپور فہرستیں مرتب کرکے حکام کو ارسال کرنے کے باوجود بھی متعلقہ پولیس کی جانب سے ان کے خلاف کی جانے والی کارروائیاں مبینہ طور پر نہ ہونے کے برابر دکھائی دیتی ہیں۔ تھانہ گلبرگ کے علاقے کرسچن ٹاؤن، عید گاہ روڈ، ماڈل ٹاؤن، گجر بستی اور تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے محلہ عثمان غنی، جمیل ٹاؤن، گندے نالے سے ملحقہ رہائشی آبادیاں، فیض آباد، اچکیرہ اور سدھوپورہ سمیت شہر کے مختلف علاقے منشیات فروشوں کے لئے محفوظ ترین آماجگاہ بنے ہوئے ہیں۔
منشیات فروشوں کی جانب سے کھلے عام منشیات فروشی کئے جانے اور باآسانی منشیات میسر آنے کی وجہ سے نوجوان طبقہ خصوصی طور پر طلباء و طالبات بھی منشیات کے استعمال کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی اداروں کے اطراف میں منشیات فروشوں کے منظم گینگز کی جانب سے مبینہ طور پر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اور دیگر طریقوں سے منشیات فروشی کی جاتی ہے۔
ذرائع کے مطابق ان تمام تر سرگرمیوں سے متعلق خفیہ اداروں کی جانب سے متعدد بار حکام کو رپورٹس بھی ارسال کی جا چکی ہیں، لیکن متعلقہ تھانہ جات کی پولیس کے افسران اور ملازمین کی جانب سے مبینہ طور پر کاروائیاں عمل میں لانے کی بجائے مبینہ نذرانے وصول کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ منشیات فروشی کے مکروہ دھندے کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ تاہم سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کے مطابق منشیات فروشی سمیت دیگر جرائم کے خاتمے کے لئے پولیس ہما وقت مصروف عمل ہے ۔